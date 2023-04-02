СМИ: генерал-полковник Александр Лапин вернулся в зону СВО по приказу Сергея Шойгу

Начальник Главного штаба Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Лапин вернулся в зону проведения спецоперации (СВО) по приказу министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как рассказал военный корреспондент Юрий Котенок, в зону СВО также отправили командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.

По информации военкора, 30 марта Теплинского отозвали из отпуска и командировали на фронт вместе с Лапиным.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Другой информации не приводится. Котенок пообещал позднее сообщить о том, какие именно роли достанутся Лапину и Теплинскому в структуре объединенной группировки войск.

10 января стало известно, что Лапина назначили на должность начальника штаба Сухопутных войск ВС России.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. Окончив школу, он поступил в Казанский химико-технологический институт, после чего был призван в армию. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое училище, после чего успешно окончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. 22 ноября 2017 года стал Командующим войсками Центрального военного округа ВС РФ. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии.

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Антон Гаврилов