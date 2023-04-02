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На следующей неделе Владимир Путин проведет большое заседание Совбеза

13:57, 02.04.2023
На следующей неделе Владимир Путин проведет большое заседание Совбеза
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности. Также российский лидер в ближайшие дни примет верительные грамоты у иностранных послов.

О проведении заседания Совбеза и других мероприятиях главы государства сообщается в анонсе мероприятий из программы «Москва. Кремль. Путин». Кроме того, российский лидер посетит один из регионов страны.

Также в планах на новую неделю у Владимира Путина — встреча с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Сегодня, поздравляя белорусского коллегу с Днем единения народов двух наших стран, президент отметил, что Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на санкционное давление Запада.

Мария Иванова
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