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В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов

08:44, 02.04.2023
В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Правоохранительные органы Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов. Об этом у себя в телеграм-канале написал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

— Сегодня в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке, — говорится в публикации.

Также он сообщил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили схроны взрывчатых веществ в большом объеме — вещества в последствии изъяли и уничтожили.

— В рамках полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя, — написал Сальдо.

21 апреля ФСБ России пресекла теракт в Крыму, целью которого был подрыв железной дороги. По итогу у террориста дома изъяли две самодельные взрывчатки общей массой три килограмма, два электродетонатора и схему закладки СВУ под железнодорожное полотно.

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Антон Гаврилов
Общество

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