Зинэтула Билялетдинов: «Удаляться нельзя, соперник здорово использует большинство»

Фото: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в первом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина (счет в серии 1-0).



— Игра была неплохая, нельзя сказать, что мы начали игру хорошо, но достаточно неплохо. Соперник играл здорово в атаке, создавал сложности нашей обороне. Мы неплохо забили в большинстве, реализовали одну контратаку. К сожалению, удаления нас немножко подвели. Хорошо, что мы так завершили в овертайме, — приводит слова наставника «Ак Барса» корреспондент «Реального времени».

На вопрос о том, почему команда упустила игру в третьем периоде, Билялетдинов повторил: «Пропустили в меньшинстве, вот и упустили».

Тренер подчеркивал — удаляться с таких матчей нельзя:

— В таких матчах удаляться нельзя, это однозначно. Мы постоянно об этом говорим, но, к сожалению, бывают такие случаи.

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