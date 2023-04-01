Татарстанцев предупредили о тумане в воскресенье
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, 2 апреля.
В Гидрометцентре по Татарстану сообщили, что ночью и утром на территории республики местами ожидается туман.
Днем ранее жителей региона предупреждали о сильном юго-западном ветре порывами до 15—17 м/с в субботу, 1 апреля.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым