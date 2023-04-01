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Татарстанцев предупредили о тумане в воскресенье

17:55, 01.04.2023
Татарстанцев предупредили о тумане в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, 2 апреля.

В Гидрометцентре по Татарстану сообщили, что ночью и утром на территории республики местами ожидается туман.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Днем ранее жителей региона предупреждали о сильном юго-западном ветре порывами до 15—17 м/с в субботу, 1 апреля.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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