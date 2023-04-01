СМИ: помощник режиссера «Ржавчины» стал первым осужденным за убийство на съемках

Фото: кадр видео со съемок фильма "Ржавчина"

Помощник режиссера фильма «Ржавчина» (Rust) Дэвид Холс стал первым осужденным по делу о непредумышленном убийстве во время съемок, сообщает журнал Variety.



В ходе съемок вестерна в 2021 году американский актер и продюсер фильма Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Выстрел был произведен из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате и оператор Галина Хатчинс, и режиссер Джоэл Соуса получили ранения, последнего выписали из больницы через несколько часов.

По данным СМИ, помощника режиссера приговорили к шести месяцам условного лишения свободы. Холс не стал оспаривать обвинение во время заседания суда в Санта-Фе. На заседании он присутствовал удаленно. Сообщается, что Холс ранее заключил сделку с прокуратурой по обвинению в халатности при обращении с огнестрельным оружием, согласно которой он должен отбывать наказание условно.

В ноябре 2022 года Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы. В заявлении были указаны ответственная за оружие на съемочной площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, поставщик оружия и боеприпасов для съемки Сет Кенни и ассистент режиссера Дэвид Холс, который передал Болдуину пистолет. Холс заверил актера, что пистолет не представляет опасности.

После случившегося семья Хатчинс подавала иск с обвинениями в непредумышленном убийстве в отношении Болдуина и других создателей фильма. Сам Болдуин рассказывал, что погибшая Галина Хатчинс была его другом, перед съемками она получила приглашение на совместный с режиссером ужин.

В декабре 2021 года Болдуин заявлял, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок вестерна.

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Маргарита Головатенко