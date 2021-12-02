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Болдуин рассказал, что не нажимал на спусковой крючок во время съемок фильма, где погибла оператор

03:26, 02.12.2021
Болдуин рассказал, что не нажимал на спусковой крючок во время съемок фильма, где погибла оператор
Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок вестерна. Напомним, на съемочном процессе произошел случайный выстрел, повлекший за собой гибель оператора.

По словам актера, он бы никогда не стал направлять оружие на человека и нажимать на спусковой крючок. Болдуин поделился, что несчастный случай стал самым худшим событием в его жизни, передает ТАСС.

Трагедия произошла в конце октября. Во время съемок фильма «Ржавчина» оружие актера неправильно сработало, в результате чего тяжелые ранения получил режиссер и погибла оператор. Позднее Болдуин рассказал, что погибшая Галина Хатчинс была его другом, перед съемками она получила приглашение на совместный с режиссером ужин.

Диана Жиленкова
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