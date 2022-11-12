Алек Болдуин подал иск против участников съемочной группы фильма, на съемках которого застрелили оператора

Американский актер Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы фильма «Ржавчина» (Rust), во время работы над которым он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.



В заявлении указаны ответственная за оружие на съемочной площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, поставщик оружия и боеприпасов для съемки Сет Кенни и ассистент режиссера Дэвид Холс, который передал Болдуину пистолет. Холс заверил актера, что пистолет не представляет опасности.

Актер также подал арбитражный иск против продюсеров фильма, утверждая, что ответственность за безопасность огнестрельного оружия лежала не на нем.

Вол время съемок вестерна «Ржавчина» в 2021 году Болдуин, будучи также одним из продюсеров фильма, выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате и оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса получили ранения. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, а оператора не смогли спасти. Съемки фильма сейчас приостановлены.

После случившегося семья Хатчинс подала иск с обвинениями в непредумышленном убийстве в отношении Болдуина и других создателей фильма. Сам Болдуин рассказывал, что погибшая Галина Хатчинс была его другом, перед съемками она получила приглашение на совместный с режиссером ужин.

В декабре прошлого года Болдуин заявлял, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок вестерна.



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Маргарита Головатенко