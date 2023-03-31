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В России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

22:50, 31.03.2023
В России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС
Фото: IAEA Imagebank

В России с 1 января 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС, согласно постановлению правительства.

Постановление от 8 октября 2015 года №1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» будет признано утратившим силу.

С 25 до 11 сокращено число населенных пунктов в Брянской области, находящихся в зоне отселения — то есть в области, в которой после снижения уровня радиации до приемлемого жители могут вернуться в населенные пункты.

Также уменьшено число населенных пунктов, попавших в иные зоны радиационного заражения после аварии на Чернобыльской АЭС.

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Маргарита Головатенко
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