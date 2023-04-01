Российская технология отпугивания птиц с мусорных полигонов доказала свою эффективность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российская система отпугивания птиц с мусорных полигонов доказала свою эффективность. Количество чаек и ворон на участках ее использования снизилось на 80%, сообщает Daily Moscow.

— Сейчас технология применяется на объектах в пяти регионах — Чувашии, Саратовской, Мурманской, Нижегородской и Челябинской областях, но ее следует распространить на как можно большее количество мусорных полигонов в нашей стране, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Технология предполагает использование специально обученных хищных птиц. Так, стайные птицы боятся хищников на уровне инстинктов, такой способ не вызывает у них привыкания в отличие от технических методов отпугивания.



Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Впервые технологию применили в 2018 году в Чувашии. Патент на нее получила группа «Ситиматик».

Напомним, в Татарстане зафиксирован ранний прилет чаек, на поведении птиц сказалось аномальное потепление, сообщил профессор, доктор биологических наук КФУ Ильгизар Рахимов. Он отметил, что сейчас птицы питаются всем, что может попасться «под клюв».

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Елизавета Пуншева