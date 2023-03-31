Долги есть у 23,1% российских домохозяйств — это много или мало?

В России долги есть менее чем у четверти домохозяйств — у 23,1%. Такие данные по итогам всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам, проведенного в середине 2022 года, опубликовал Центробанк.

Долги по ипотеке есть у 5,3% домохозяйств, по автокредитам — у 4%. Обязательства по потребительским кредитам имеются у 10,5%, по кредитным картам — у 6,4%, по микрозаймам — у 0,6%, а долги перед частными лицами есть у 4,6%.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обследование проводится раз в два года с 2013-го. Под домохозяйством Банк России понимает людей, проживающих вместе по одному адресу и имеющих общие доходы и расходы. Респондентами выступили все члены домохозяйств 18 лет и старше, находящиеся по месту жительства во время проведения обследования.

23,1% домохозяйств — это:

в три раза меньше доли домохозяйств, не имеющих долгов, — это 76,9%;

— это 76,9%; 15,26 миллиона частных российских домохозяйств — по данным переписи населения, их в стране насчитывается 66 миллионов;

— по данным переписи населения, их в стране насчитывается 66 миллионов; в количественном выражении больше всех домохозяйств в сельских населенных пунктах России — их насчитывается в стране 14,585 миллиона;

— их насчитывается в стране 14,585 миллиона; почти 6,4 миллиона домохозяйств, состоящих из одного человека , или 3,8 миллиона домохозяйств из двух россиян , или почти 2,4 миллиона домохозяйств из трех граждан , или 1,6 миллиона домохозяйств из четырех человек , или 657,6 тысячи домохозяйств из пяти россиян , или 413,3 тысячи домохозяйств из шести и более человек ;

, или , или , или , или , или ; меньше показателя закредитованности населения России: по состоянию на четвертый квартал 2021 года (33,4%) и на первый квартал 2022-го (31,6%);

(33,4%) и (31,6%); выше показателя долговой нагрузки российских домохозяйств: на начало 2022 года — в два раза (10,6% от располагаемых доходов населения), на середину 2021 года — больше чем в два раза (10,24%);



(10,6% от располагаемых доходов населения), (10,24%); больше процента домохозяйств, имеющих долги: по микрозаймам — в 38,5 раза (0,6%), по потребительским кредитам — в 2,2 раз (10,5%), по кредитным картам — в 3,6 раза (6,4%), по ипотеке — в 4 раза (5,3%), перед частными лицами — в 5 раз (4,6%), по автокредитам — в 5,7 раза (4%);

(0,6%), (10,5%), (6,4%), (5,3%), (4,6%), (4%); 1,4 тысячи домохозяйств из 6 081, принявшего участие в опросе, или 2,8 тысячи респондентов из 12 162.

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Татьяна Демина