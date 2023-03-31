Долги есть у 23,1% российских домохозяйств — это много или мало?
В России долги есть менее чем у четверти домохозяйств — у 23,1%. Такие данные по итогам всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам, проведенного в середине 2022 года, опубликовал Центробанк.
Долги по ипотеке есть у 5,3% домохозяйств, по автокредитам — у 4%. Обязательства по потребительским кредитам имеются у 10,5%, по кредитным картам — у 6,4%, по микрозаймам — у 0,6%, а долги перед частными лицами есть у 4,6%.
Обследование проводится раз в два года с 2013-го. Под домохозяйством Банк России понимает людей, проживающих вместе по одному адресу и имеющих общие доходы и расходы. Респондентами выступили все члены домохозяйств 18 лет и старше, находящиеся по месту жительства во время проведения обследования.
23,1% домохозяйств — это:
- в три раза меньше доли домохозяйств, не имеющих долгов, — это 76,9%;
- 15,26 миллиона частных российских домохозяйств — по данным переписи населения, их в стране насчитывается 66 миллионов;
- в количественном выражении больше всех домохозяйств в сельских населенных пунктах России — их насчитывается в стране 14,585 миллиона;
- почти 6,4 миллиона домохозяйств, состоящих из одного человека, или 3,8 миллиона домохозяйств из двух россиян, или почти 2,4 миллиона домохозяйств из трех граждан, или 1,6 миллиона домохозяйств из четырех человек, или 657,6 тысячи домохозяйств из пяти россиян, или 413,3 тысячи домохозяйств из шести и более человек;
- меньше показателя закредитованности населения России: по состоянию на четвертый квартал 2021 года (33,4%) и на первый квартал 2022-го (31,6%);
- выше показателя долговой нагрузки российских домохозяйств: на начало 2022 года — в два раза (10,6% от располагаемых доходов населения), на середину 2021 года — больше чем в два раза (10,24%);
- больше процента домохозяйств, имеющих долги: по микрозаймам — в 38,5 раза (0,6%), по потребительским кредитам — в 2,2 раз (10,5%), по кредитным картам — в 3,6 раза (6,4%), по ипотеке — в 4 раза (5,3%), перед частными лицами — в 5 раз (4,6%), по автокредитам — в 5,7 раза (4%);
- 1,4 тысячи домохозяйств из 6 081, принявшего участие в опросе, или 2,8 тысячи респондентов из 12 162.
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