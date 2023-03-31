Российских теннисистов допустят к участию в Уимблдоне при соблюдении условий

Теннисистов из России и Белоруссии допустят к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Информация опубликована на сайте турнира.

В заявлении организаторов сказано, что российским и белорусским спортсменам запрещено в любом виде выражать поддержку специальной военной операции.

Еще они не должны иметь государственной поддержки, в том числе от компаний, управляемых или контролируемых государствами.

Фото: pixabay.com

Напомним, в прошлом году на Уимблдонский турнир не допустили спортсменов из России и Белоруссии. Победителем соревнований стал сербский теннисист Новак Джокович. О том, что теннисистов могут вернуть на турнир, «Реальное время» писало в начале марта.



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Айрат Назипов