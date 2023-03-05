СМИ: российские и белорусские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне-2023

Российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в Уимблдоне и других турнирах на территории Великобритании. Об этом пишет RT.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

Не исключено, что игрокам, придется подписать некий документ с подтверждением того, что они не будут прославлять политику России во время проведения соревнований.

Фото: pixabay.com

Напомним, в прошлом году на Уимблдонский турнир не допустили спортсменов из России и Белоруссии. Победителем соревнований стал сербский теннисист Новак Джокович.



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Айрат Назипов