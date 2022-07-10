Теннисист Новак Джокович четвертый раз подряд победил в Уимблдонском турнире

Сербский теннисист Новак Джокович четвертый раз подряд и шестой раз за карьеру стал чемпионом Уимблдонского турнира. Сейчас он является третьей ракеткой мира. Сегодня в финале он обыграл теннисиста из Австралии Ника Кирьоса.

Кроме того, Новак забрал себе уже 21 титул на турнирах Большого шлема. Он всего на один отстает от лидера в этом рейтинге Рафаэля Надаля.

Рафаэль Надаль. Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в этом году на Уимблдонский турнир не допустили спортсменов из России и Беларуси. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине. Кроме теннисистов принять участие в крупнейшем спортивном соревновании не смогут и легкоатлеты — их не допустили до чемпионата мира в Орегоне даже под нейтральным флагом.

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Артем Гафаров