В Татарстане зафиксирован один случай смерти от гриппа и его осложнений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксирован случай смерти пациента от гриппа и его осложнений. Об этом, отвечая на вопрос «Реального времени», сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— От осложнений люди умирают. Осложнения бывают ближнесрочные и отсроченные, поэтому да, действительно, от осложнений смерти бывают, как в общем-то от любого абсолютно заболевания. Сейчас ответить вам по количеству не смогу. Но, честно говоря, мы и не ведем такой статистики. Умирающих от гриппа и его осложнений в период госпитализации у нас, если я не ошибаюсь, к сожалению, один случай был смерти. Но больше, если мне не изменяет память, у нас таких случаев не было, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, за 12-ю неделю в республике зарегистрировано 13 034 случая гриппа и ОРВИ. Это ниже предыдущей недели на 8% и ниже эпидемического порога на 41%.



В структуре вирусов гриппа по-прежнему преобладает грипп В. Это говорит о том, что «эпидсезон подходит к своей финальной стадии и близится к завершению», заключила Любовь Авдонина.

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Татьяна Демина