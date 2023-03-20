Всероссийская полевая олимпиада юных геологов пройдет в Татарстане в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Альметьевском районе Татарстана в 2023 году пройдет XIV Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов. Она состоится с 27 июля по 7 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный», говорится в постановлении кабмина республики.



Документ утверждает план мероприятий по подготовке и проведению олимпиады, а еще состав республиканского организационного комитета. Контроль за исполнением постановления возложен на Минобрнауки РТ.

Минобразования поручено сорганизовать сотрудничество по вопросам проведения олимпиады с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра), ПАО «Татнефть», ЗАО «Нефтеконсорциум» и малыми нефтяными компаниями Татарстана. От них, согласно документу, республика должна принять предложения об оказании всесторонней помощи в подготовке олимпиады.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Известно, что в Казани учителей и педагогов дополнительного образования образовательных организаций поощрят по итогам Всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2022 году. Денежное вознаграждение выплачивается учителям и педагогам дополнительного образования муниципальных учреждений допобразования, в том числе подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады школьников по геологии.



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Маргарита Головатенко