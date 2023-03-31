Исследование: в Казани за зиму упали арендные ставки на жилье на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам зимы 2022/2023 года в Казани арендные ставки на жилье снизились на 12%. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Авито Недвижимость».

По России этот показатель вырос на 25%. Больше всего арендные ставки прибавили в ценовых показателях в Воронеже — на 21,4%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также исследование показало, что стоимость аренды квартир больше всего снизилась в Калининграде — на 25%. На второй позиции в рейтинге по падению арендных ставок оказалась Москва — здесь жилье подешевело на 21,6%. Также арендные ставки упали в Севастополе и Санкт-Петербурге (на 12% и 10% соответственно).

По итогу выяснилось, что в 2022 году цены на аренду квартир не менялись с зимы до весны. При этом от весны к лету 2022 года отмечается рост арендных ставок по России на 10%, а от лета до осени 2022 года — еще на 13,6%.

15 марта стало известно, что в Татарстане продолжают расти цены на жилье. Отмечалось, что прибавляют в цене как квартиры в новостройках, так и в домах «с историей». Об этом подробнее читайте в материале «Реального времени».

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Антон Гаврилов