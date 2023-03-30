На руках у татарстанцев находится 75 тысяч единиц оружия — это много или мало?

На сегодняшний день на руках у жителей Татарстана находится 75 тысяч единиц оружия. Об этом сообщил начальник отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ майор полиции Рамиль Камалиев.

Разрешение на гражданское оружие есть у 43 тысяч татарстанцев.



За 2022 год в Татарстане выявили 1 153 нарушения, касающихся хранения и приобретения оружия. Изъято около 500 единиц оружия.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

75 тысяч единиц оружия — это:

1,15% от общего количества оружия, находящегося в обороте в России — по последним данным, около 6,5 млн единиц;

— по последним данным, около 6,5 млн единиц; почти в 147 раз меньше незаконно купленного и хранящегося в России оружия — по оценкам Женевского института международных исследований и развития, речь идет примерно о 11 млн «стволов»;

— по оценкам Женевского института международных исследований и развития, речь идет примерно о 11 млн «стволов»; по единице оружия на каждого 53-го татарстанца , или в среднем по 1,7 на каждого жителя республики с разрешением на гражданское оружие ;

, или ; меньше, чем у жителей: Москвы — в 8,6 раза (более 650 тысяч единиц оружия), Санкт-Петербурга и Ленинградской области — в 4,4 раза (332,7 тысячи единиц);

(более 650 тысяч единиц оружия), (332,7 тысячи единиц); больше, чем в Татарстане: два года назад — на 3 тысячи (по данным на май 2021-го — более 72 тыс. единиц оружия), пять лет назад — на тысячу (в ноябре 2018 года насчитывалось 73 987 единиц различного вида оружия), 16 лет назад — на 5 тысяч (около 70 тысяч единиц оружия по состоянию на 2007 год);

(по данным на май 2021-го — более 72 тыс. единиц оружия), (в ноябре 2018 года насчитывалось 73 987 единиц различного вида оружия), (около 70 тысяч единиц оружия по состоянию на 2007 год); меньше, чем: в США — в 5,2 тысячи раз (393,3 млн единиц оружия), в Индии — в 948 раз (71,1 млн единиц), в Китае — 662 раза (49,7 млн единиц), в Пакистане — в 585 раз (43,9 млн единиц), в Германии — в 201 раз (15,8 млн), во Франции — в 169 раз (12,7 млн единиц), в Ираке — в 101 раз (7,6 млн), в Колумбии — в 66 раз (5 млн единиц);

(393,3 млн единиц оружия), (71,1 млн единиц), (49,7 млн единиц), (43,9 млн единиц), (15,8 млн), (12,7 млн единиц), (7,6 млн), (5 млн единиц); больше изъятого оружия: в Татарстане за 2022 год — в 150 раз (около 500), в Липецкой области за прошлый год и в Татарстане за 2021-й — в 88 раз (850 единиц), в Иркутской области за 9 месяцев 2019 года — в 18 раз (почти 4,2 тысячи единиц);

(около 500), (850 единиц), (почти 4,2 тысячи единиц); в 266 раз меньше потенциально возможного количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия на руках у татарстанцев — по закону разрешается иметь максимум пять, то есть это до 20 миллионов единиц на республику с населением 4 млн человек.

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Татьяна Демина