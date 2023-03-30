В Казани на организацию питания для участников мероприятия в честь Дня Победы выделят 1,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Минтруд Татарстана выделит чуть более 1,8 млн рублей на организацию питания для участников торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы. Оказывать данную услугу будут с момента заключения контракта и до 31 мая текущего года.

Согласно проекту договора, подрядчику предстоит найти обеденный зал, рядом с которым будет находиться стоянка для автомобилей на 100 мест. Помещение должно иметь гардероб с общей вместимостью в 400 комплектов верхней одежды, а также туалетные комнаты с 30 кабинками.

Площадь зала для организации горячего питания должна быть не менее 1 тысячи кв.м, без центральных столбов, позволяющая расположить столы с круглой формой диаметром не менее 180 см в количестве не менее 40 штук. Кроме того, в нем должна иметься сцена и все необходимое музыкальное оборудование: микшерный пульт, акустические системы, микрофоны.

Стоит отметить, что состав меню, расстановка столов и схема рассадки участников будет согласовываться исполнителем с заказчиком не позднее 3 рабочих дней до даты проведения мероприятия. В предварительный перечень блюд входят: пшеничная каша, омлет, овощное и мясное ассорти, солянка, эчпочмак, салат, рыба с овощами, картошка по-деревенски, жульен с курицей и несколько видов чая.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на перевозку военных казанского гарнизона, воспитанников кадетских классов и юнармии, артистов и участников во время проведения парада Победы из городского бюджета будет выделено 3 млн рублей. Перевозить участников будут на автобусах вместимостью примерно 45 мест. Они предоставляются на 1,2 тысячи часов — то есть на 50 суток.



Власти Казани уже утвердили план подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как выяснило «Реальное время», план содержит больше 30 мероприятий, в том числе открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и шествие «Бессмертный полк» по центральным улицам города. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин