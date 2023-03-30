В Казани на организацию питания для участников мероприятия в честь Дня Победы выделят 1,8 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», Минтруд Татарстана выделит чуть более 1,8 млн рублей на организацию питания для участников торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы. Оказывать данную услугу будут с момента заключения контракта и до 31 мая текущего года.
Согласно проекту договора, подрядчику предстоит найти обеденный зал, рядом с которым будет находиться стоянка для автомобилей на 100 мест. Помещение должно иметь гардероб с общей вместимостью в 400 комплектов верхней одежды, а также туалетные комнаты с 30 кабинками.
Площадь зала для организации горячего питания должна быть не менее 1 тысячи кв.м, без центральных столбов, позволяющая расположить столы с круглой формой диаметром не менее 180 см в количестве не менее 40 штук. Кроме того, в нем должна иметься сцена и все необходимое музыкальное оборудование: микшерный пульт, акустические системы, микрофоны.
Стоит отметить, что состав меню, расстановка столов и схема рассадки участников будет согласовываться исполнителем с заказчиком не позднее 3 рабочих дней до даты проведения мероприятия. В предварительный перечень блюд входят: пшеничная каша, омлет, овощное и мясное ассорти, солянка, эчпочмак, салат, рыба с овощами, картошка по-деревенски, жульен с курицей и несколько видов чая.
Напомним, на перевозку военных казанского гарнизона, воспитанников кадетских классов и юнармии, артистов и участников во время проведения парада Победы из городского бюджета будет выделено 3 млн рублей. Перевозить участников будут на автобусах вместимостью примерно 45 мест. Они предоставляются на 1,2 тысячи часов — то есть на 50 суток.
Власти Казани уже утвердили план подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как выяснило «Реальное время», план содержит больше 30 мероприятий, в том числе открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и шествие «Бессмертный полк» по центральным улицам города. Подробнее — в материале «Реального времени».
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