Сотруднику «Нижнекамскнефтехима» присвоено звание «Заслуженный химик РТ»

Фото: Динар Фатыхов

«Вы приумножаете славу и богатство России и Татарстана»

Сегодня председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил государственные награды РФ и РТ передовым работникам промышленности и сельского хозяйства, лучшим медикам, педагогам, представителям творческой и научно-технической интеллигенции. Торжественная церемония награждения прошла в казанском Кремле.

— Эти награды в сегодняшних непростых условиях достойны особой оценки. Каждому поколению нужны инициативные, небезразличные люди, профессионально подготовленные каждый в своей сфере. К счастью, в нашей республике таковых немало, — сказал глава парламента, открывая церемонию награждения. — Это и педагоги, и врачи, и труженики сельского хозяйства. Люди, проявившие себя в различных сферах деятельности. Вы приумножаете славу и богатство России и Татарстана, задаете ориентир молодому поколению. Во многом благодаря вам республика сегодня по основным макроэкономическим показателям прочно удерживает свои лидирующие позиции.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил государственные награды РФ и РТ

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что Татарстан входит в число ведущих промышленных центров Российской Федерации. По итогам 2022 года объем валового регионального продукта составил 3,8 трлн рублей. Объем строительных работ превысил 573 млрд рублей. Аграриями республики было собрано 5,2 млн тонн урожая хлеба. По словам Мухаметшина, в текущих условиях сельское хозяйство становится одной из ключевых отраслей экономики.

Глава парламента также отметил, что Татарстан активно участвует в реализации национальных проектов.

— Государственные программы затрагивают большинство сфер экономической и социальной жизни общества. Это совершенно новые возможности для образования, обеспечения спортивной, коммунальной, транспортной, информационной инфраструктуры, воспитания детей, обеспечения комфортной жизни. Все эти достижения вряд ли были бы возможны без вас, вашего созидательного труда, ответственности, любви к своему делу, родной республике. Я благодарю вас за неустанный труд и от всей души поздравляю с присуждением высоких государственных наград и почетных званий, — добавил Фарид Мухаметшин.

Высокая оценка труда

Государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан в этот день были удостоены 45 татарстанцев. В их числе и сотрудник нижнекамского предприятия СИБУРа — Ильшат Якупов, слесарь-ремонтник 5-го разряда участка по ремонту и обслуживанию технологического оборудования направления «Механика» Объединенных ремонтных производств. За многолетний добросовестный труд, внедрение новаторских идей ему присвоено звание «Заслуженный химик Республики Татарстан».

— Для меня сегодня очень волнительно и ценно получать такую высокую награду. Приятно, что руководство компании оценило мой труд. Огромная им благодарность за столь высокую оценку. Это не только моя награда. Это заслуга всего нашего коллектива, — поделился с «Реальным временем» своими эмоциями Ильшат Якупов. — Когда мне сказали, что мне будет присвоено звание «Заслуженный химик РТ», я совершенно этого не ожидал, но очень обрадовался. Спасибо моей семье, коллегам, которые меня поддерживали.

Госнаград были удостоены 45 татарстанцев. В их числе и сотрудник НКНХ — Ильшат Якупов

На «Нижнекамскнефтехиме» Ильшат Якупов трудится уже 37 лет. При его активном участии на заводе по производству изопрена-мономера в 1999 году была внедрена технология производства изопрена одностадийным методом, аналогов которой не было в мире. Благодаря переходу к новой технологии удалось снизить потребление тепловой энергии более чем в два раза, что дало возможность бесперебойного производства и выполнению плана производства.

Также, по словам коллег, при своевременной работе Ильшата Исхаковича, которая заключается в проведении качественного ремонта аппаратов и замене насосного и компрессорного оборудования, снижены расходные нормы.

Кроме того, в дальнейшем при оперативной работе Ильшата Якупова и его бригады на заводе изопрена-мономера была проведена поэтапная модернизация оборудования. Это отразилось на динамике роста объемов производства основной продукции завода.

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Ильшат Якупов является соавтором внедренного рационализаторского предложения по изменению конструкции насосного оборудования. Его идеи позволили обеспечить безаварийную и стабильную работу завода изопрена-мономера. При его участии была также запущена в эксплуатацию новая высокотехнологичная и экологически безопасная установка по производству высококонцентрированного формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год.

В своей работе Ильшат Исхакович большое внимание уделяет воспитанию молодых специалистов, оказывает всестороннюю помощь в приобретении опыта и является наставником молодежи. Подготовил к самостоятельной работе более двенадцати молодых рабочих, которые успешно трудятся в подразделениях НКНХ и предприятиях Татарстана.

Имеет звание ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим» и почетную грамоту от Министерства энергетики РФ.

Люция Кашапова, фото Динара Фатыхова