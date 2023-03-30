«Взяли с поличным»: в Кремле прокомментировали задержание корреспондента The Wall Street Journal

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявив, что его «взяли с поличным». Об этом сообщает «РИА Новости».

— Это прерогатива ФСБ… уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия сотрудничать с американскими спецслужбами по этому делу.

Вместе с этим американская газета The Wall Street Journal сообщила, что отрицает обвинения против задержанного в России Эвана Гершковича, и требует его немедленного освобождения.

Фото: vk.com/evangershkovich

Напомним, ФСБ России задержала Гершковича в Екатеринбурге. По данным ведомства, корреспондент занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Такое задание ему поручила американская сторона.

В отношении Гершковича было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Отмечается, что он был задержан при передаче секретных документов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин