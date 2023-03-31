Татарстанцы рассказали, что мотивирует их на работу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По словам 51% татарстанцев, работодатель никак не мотивирует их в сторону повышения качества выполняемой работы. Про отсутствие какой-либо мотивации со стороны вышестоящего руководства рассказали 32% респондентов, проживающих в других городах России. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

Лишь 24% опрошенных из Татарстана сообщили, что начальство поощряет их финансовыми бонусами за выполнение обязанностей. Столько же респондентов признались — их на работу мотивирует комфортная атмосфера в коллективе, похвала и признание со стороны руководства. Еще 12% татарстанцев сообщили, что для них мотивационным фактором является соцпакет. Для 14% опрошенных — интересные проекты, 16% — обучение, которое оплачивает работодатель. Только 4% респондентов заявили, что на работу их мотивируют дополнительные выходные.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В большинстве случаев отсутствие вознаграждения отмечают сотрудники бухгалтерии, работники, занятые в производстве и сельском хозяйстве, в сфере строительства и недвижимости, а также молодые специалисты.

49% респондентов рассказали, что в качестве наказания работодатели прибегают к устным замечаниям, 41% — к штрафам, вычетам и лишении премий. По словам 12% респондентов, работодатель объявляет им выговор. 22% соискателей из Татарстана и вовсе заявили, что у них на работе не заведено наказывать сотрудников.

23 марта в результате исследования hh.ru выяснилось, что 88% татарстанцев считают лучшей мотивацией для работы денежные премии и бонусы. 71% респондентов заявили — их источником вдохновения является уважительное отношение со стороны руководства. Также 59% опрошенных назвали своими источниками мотивации оплату обучения и повышение квалификации. Некоторые в этом вопросе для себя выделили интересные задачи и проекты, а также комфортную атмосферу в коллективе.

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Антон Гаврилов