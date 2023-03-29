В центре Казани автомобиль наехал на самокатчика
На съезде с улицы Чехова на улицу Ершова в Казани легковой автомобиль наехал на самокатчика, об этом сообщил корреспондент «Реального времени».
На месте работает полиция. О состоянии потерпевшего не сообщается. Заторов на месте аварии не возникло.
Сегодня на улице Ершова в Казани из-за неработающего светофора произошло несколько аварий. Как сообщал корреспондент «Реального времени», машины на этом месте столкнулись с разницей в 4 часа. В одном случае в аварию попали пять автомобилей.
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