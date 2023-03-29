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В центре Казани автомобиль наехал на самокатчика

18:22, 29.03.2023 1
В центре Казани автомобиль наехал на самокатчика
Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

На съезде с улицы Чехова на улицу Ершова в Казани легковой автомобиль наехал на самокатчика, об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

На месте работает полиция. О состоянии потерпевшего не сообщается. Заторов на месте аварии не возникло.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Сегодня на улице Ершова в Казани из-за неработающего светофора произошло несколько аварий. Как сообщал корреспондент «Реального времени», машины на этом месте столкнулись с разницей в 4 часа. В одном случае в аварию попали пять автомобилей.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 мар
    ну чо с почином! первый пошёл
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