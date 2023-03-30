РБК: МТС объявит о масштабном ребрендинге

Сегодня, 30 марта, МТС объявит о полномасштабном ребрендинге. Компания планирует отказаться от своего главного символа — яйца. Об этом заявляет РБК, ссылаясь на президента компании Вячеслава Николаева.

На новом логотипе больше не будет изображения яйца — планируется, что теперь это будет квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.



Такой новый логотип будет применяться для основного предложения компании, а что касается суббрендов — у квадрата будет отрезаться уголок, и на этом «осколке» будет размещаться логотип этого направления.

Стоимость концепта айдентики составила 20—30 млн руб.

Николаев рассказал, что после визуального обновления компании в 2019 году стало понятно, что этих изменений не хватило, поэтому было принято решение о полномасштабном ребрендинге.

ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» (MTS AI), дочка ПАО «МТС», приобрела 49%-ную долю в разработчике умных турникетов и билетных систем «Инфоматика» из Казани. Как выяснило «Реальное время», с ноября 2021 года 100% в ООО «Инфомат» принадлежали сооснователю и директору компании Давиду Тартаковскому, теперь у него остается доля в 51%.



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Илина Хакимова