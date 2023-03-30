Россияне за границей теперь смогут получать пенсию на российские счета
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому россияне, живущие за рубежом, смогут получать пенсии и пособия на российские банковские счета.
Для оформления выплаты необходимо подать заявление, в котором нужно указать реквизиты счета, открытого или в российском банке, или в другой кредитной организации, которая находится за пределами России.
Помимо пенсий, в документе указываются и «иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», выплата которых невозможна из-за антироссийских санкций.
С 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
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