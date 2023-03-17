Социальные пенсии в России проиндексируют еще на 3,3%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

С 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%, соответствующее постановление утверждено правительством.



Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Традиционно индексацию социальных пенсий проводят раз в год — 1 апреля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минтруд России предложил с 1 апреля повысить социальные пенсии на 3,3% в феврале этого года. По словам заместителя министра труда и социальной защиты — статс-секретаря Андрея Пудова, общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6% и будет выше фактической инфляции за 2022 год (11,9%). Всего индексация с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров.

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Маргарита Головатенко