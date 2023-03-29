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«Татнефть» сможет разрабатывать Ромашкинское месторождение до 2130 года

22:21, 29.03.2023
«Татнефть» сможет разрабатывать Ромашкинское месторождение до 2130 года
Фото: tatneft.ru

В 2022 году «Татнефть» пересчитала запасы Ромашкинского месторождения, об этом рассказал главный геолог компании Ринат Афлятунов в интервью журналу «Энергетическая политика».

— По кыновско-пашийским отложениям Ромашкинского месторождения был получен прирост извлекаемых запасов нефти, обеспечивающий разработку месторождения до 2130 года, — поделился он.

Для дальнейшей разработки месторождения «Татнефть» планирует применять как уже известные технологии увеличения нефтеотдачи, так и перспективные новые методы, которые находятся на стадии опытно-промышленных работ, рассказал Афлятунов.

По данным нефтяной компании, в результате пересчета запасов месторождения прирост извлекаемых запасов нефти всех категорий (А+В1+В2) составил 243,3 млн тонн.

В 2022 году «Татнефть» добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года. Компания в минувшем году произвела 15,988 млн тонн нефтепродуктов — на 28,8% выше 2021 года. Выпуск газопродуктов, в том числе газового стабильного бензина, снизился на 1,4% — до 1,042 млн тонн.

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Маргарита Головатенко
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