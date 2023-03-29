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Алексей Хорохордин вышел из состава правления банка ЗЕНИТ

19:16, 29.03.2023
Алексей Хорохордин вышел из состава правления банка ЗЕНИТ
Фото: yandex.ru/maps

Алексей Хорохордин вышел из состава правления Банка ЗЕНИТ по собственному желанию, его заявление 28 марта удовлетворил совет директоров финансовой организации.

Алексей Хорохордин вошел в состав руководства банка в должности старшего вице-президента в 2018 году. С июля 2020 года был назначен на должность первого заместителя председателя правления банка. Курировал работу с проблемными активами и юридический блок кредитного учреждения.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанки Татарстан

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