Алексей Хорохордин вышел из состава правления банка ЗЕНИТ
Алексей Хорохордин вышел из состава правления Банка ЗЕНИТ по собственному желанию, его заявление 28 марта удовлетворил совет директоров финансовой организации.
Алексей Хорохордин вошел в состав руководства банка в должности старшего вице-президента в 2018 году. С июля 2020 года был назначен на должность первого заместителя председателя правления банка. Курировал работу с проблемными активами и юридический блок кредитного учреждения.
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