Банк ЗЕНИТ выдал в Татарстане в два раза больше автокредитов

Фото: предоставлено пресс-службой Банка ЗЕНИТ

За два месяца 2023 года Банк ЗЕНИТ предоставил автокредитов в Республике Татарстан в два раза больше аналогичного периода 2022 года. Чаще всего его оформляли жители Казани, Альметьевска и Азнакаево. Средний чек составил 1,2 млн рублей.

Клиенты в январе — феврале 2023 года предпочитали брать в кредит новые автомобили марок Lada, Chery и Haval. В прошлом году в топ-3 входили Kia, Hyundai и Renault. Среди автомобилей с пробегом популярностью в 2023 году пользовались Toyota, Changan и Kia, а в 2022 году — Hyundai, Mercedes-Benz и Honda.

В Банке ЗЕНИТ действуют две программы автокредитования: «Новый автомобиль» — по ставке от 13,1% годовых, и «Автомобиль с пробегом» — по ставке от 13,5% годовых. Кредит можно оформить без первоначального взноса, доступная сумма кредита составляет до 10 млн рублей и выдается на срок до 7 лет с возможностью досрочного погашения.

При этом клиентам доступны автомобили с пробегом возрастом до 20 лет на момент окончания действия договора. Кредит выдается на покупку транспортного средства как иностранного, так и отечественного производства. Его можно оформить у партнеров Банка ЗЕНИТ в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Челябинске.

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