Сегодня в Казани ожидается сильный ветер и до +11 градусов

В четверг, 30 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует северо-восточный, восточный ветер порывами до 6—11 м/с, местами — до 14 м/с.

Днем в Казани ожидается от +9 до +11 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +7 до +12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 31 марта, и в субботу, 1 апреля, в республике установится теплая погода с небольшими дождями и порывистым ветром. Ночью ожидается от +1 до +6 градусов, днем — от +8 до +13°С.

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Татьяна Демина