Коронавирусом в России за сутки заразились 11 128 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 11 128 человек, госпитализированы 968 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 614 774 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 29 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 597 пациентов. Всего вылечившихся — 21 970 063 человека.

За сутки от коронавируса умерли 33 жителя РФ. Всего инфекция унесла жизни 397 179 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов