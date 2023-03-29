Коронавирусом в России за сутки заразились 11 128 человек
За последние сутки в России коронавирус выявили у 11 128 человек, госпитализированы 968 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 614 774 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.
По данным на 29 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 597 пациентов. Всего вылечившихся — 21 970 063 человека.
За сутки от коронавируса умерли 33 жителя РФ. Всего инфекция унесла жизни 397 179 человек.
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