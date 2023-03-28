ПВО России впервые перехватила «умную» американскую авиабомбу

Фото: Минобороны России (архив)

Российские средства ПВО впервые смогли перехватить управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом сказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

— Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB, — отметил он.

GLSDB — это американская бомба, которая запускается из наземных ракетных комплексов (РСЗО) M270 и M142 HIMARS. Согласно данным из открытых источников, в отличие от традиционного артиллерийского вооружения, GLSDB допускает 360-градусный охват для больших и малых углов атаки, облет местности для поражения целей в горах или возврата к цели позади отстыкованной ракеты-носителя. GLSDB имеет дальность действия 150 км или может поражать цели в 70 км против направления выстрела.

Фото: realnoevremya.ru

В начале марта российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым. По данным оборонного ведомства, шесть БПЛА были сбиты средствами ПВО, еще четыре вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы.



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Айрат Назипов