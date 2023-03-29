Redmi представил смартфон в стиле вселенной «Гарри Поттера»

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Бренд Redmi представил лимитированную версию смартфона Redmi Note 12 Turbo. Гаджет выполнен в стиле вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает Gizmochina.

Отмечается, что телефон будет продаваться в комплекте с атрибутами, связанными с тематикой фильмов о волшебнике школы чародейства и волшебства Хогвартс.



Так, пользователь помимо гаджета получит мантию, шарфы факультетов школы волшебства, флаги Хогвартса и даже волшебную палочку.

Redmi Note 12 Turbo оборудован чипом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 в паре с графическим процессором Adreno, а также 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопителем UFS 3.1 емкостью 256 Гбайт.

14 марта бенчмарк AnTuTu назвал самые производительные Android-смартфоны. Лидером в топ-10 наиболее мощных гаджетов стал Red Magic 8 Pro+ от бренда Nubia c чипом Snapdragon 8 Gen 2. Вторая позиция досталась vivo X90 Pro+. Почетное третье место в списке занял iQOO 11. В обоих смартфонах установлен тот же чип, который присутствует у фаворита списка. Кроме того, оказалось, что этим же чипом оснащены семь из десяти устройств топа лидеров.

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Антон Гаврилов