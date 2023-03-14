Названы самые производительные смартфоны в мире

Фото: телеграм-канал: Red Magic 8 Pro Offical

Бенчмарк AnTuTu назвал самые производительные Android-смартфоны. Об этом сообщает «Газета.ru».

Лидером в топ-10 наиболее мощных гаджетов стал Red Magic 8 Pro+ от бренда Nubia c чипом Snapdragon 8 Gen 2. Вторая позиция досталась vivo X90 Pro+. Почетное третье место в списке занял iQOO 11. В обоих смартфонах установлен тот же чип, который присутствует у фаворита списка. Кроме того, оказалось, что этим же чипом оснащены семь из десяти устройств топа лидеров.

Фото: iqoo.com



Среди субфлагманов лидерство досталось iQOO Neo7 с чипом Dimensity 8200. На второе и третье место попали Xiaomi 12T и realme GT Neo3, которые работают на базе чипа Dimensity 8100-Ultra.

В плане среднебюджетных устройств на первом месте оказался Nothing Phone 1. Второе место занял realme GT Master, третье — Poco X5 Pro. Каждый из гаджетов оснащен процессором серии Snapdragon 7.

3 марта в результате исследования GS Group выяснилось, что по итогам 2022 года в России на 20% снизилась средняя цена на смартфоны. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость гаджета опустилась с 23,3 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Отмечалось, что спад цен на устройства связан с резким сокращением ассортимента дорогих моделей смартфонов компаний Apple и Samsung в розничных магазинах.

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Антон Гаврилов