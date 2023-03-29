Татарстанцы стали чаще прибегать к безналичному расчету за покупки

По итогам 2022 года клиенты ВТБ в Татарстане провели более 66 миллионов безналичных операций на общую сумму 63,2 млрд рублей — это на 10% больше, чем было зафиксировано в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Согласно данным аналитиков, средний чек транзакции год к году снизился на 6% и составил 955 рублей.

В основном татарстанцы оплачивали покупки банковской картой. По итогам прошлого года, в Татарстане клиенты банка провели 64 миллиона транзакций картой на общую сумму свыше 44 миллиарда рублей — в общем объеме безналичного оборота их доля в регионе составляет 70%.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В прошлом году татарстанцы реже снимали наличные с карт. Количество операций по снятию средств за прошедший год снизилось на 15%. При этом средняя сумма снимаемых наличных выросла — до 21 тысяч рублей.



Накануне сообщалось, что за 2022 год россияне провели 3,2 миллиарда цифровых операций — это на 5% превышает показатель прошлого года. Кроме того, отмечалось что чаще всего безналичные транзакции проводят в Якутии. Доля таких операций там составила 64%. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (62%), на третьем — Магаданская область (61%).

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Антон Гаврилов