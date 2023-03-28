Пользователи «Самоката» жалуются на сбои в приложении

Клиенты онлайн-магазина продуктов и готовой еды с бесплатной доставкой «Самокат» столкнулись с проблемой запуска мобильного приложения. При попытке входа пользователей встречает одна и та же надпись:

— Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернем, — сказано в сообщении.

Как говорят пользователи, сбои наблюдаются уже больше часа. В компании уже отреагировали на жалобы клиентов.

Фото: приложение (скриншот)

— У нас технический сбой, уже чиним. Точных сроков, когда все наладим, не подскажем, но постараемся как можно скорее. Извините, пожалуйста, за неполадки, — сказано в сообщении.

В начале марта сбои наблюдались в приложениях «Яндекс Go» и Uber Russia. Из-за этой ситуации временно выросли цены на такси в других сервисах, таких как «Ситимобил».



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Айрат Назипов