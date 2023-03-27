13-летний подросток попал в реанимацию после падения ворот под Казанью — видео

Фото: прокуратура РТ

Тяжелые травмы головы и тела получил сегодня 13-летний школьник из села Базарные Матаки. Как сообщают в СК и прокуратуре Татарстана, на подростка упали футбольные ворота в молодежном центре «Волга», он госпитализирован в реанимационное отделение ДРКБ.



На место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Глеб Тимофеев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В СК подтверждают — процессуальная проверка проводится на предмет состава преступления по статье 238 УК РФ.



На видеозаписи происшествия запечатлена часть футбольной тренировки, во время которой двое парней у ворот в какой-то момент решили повисеть на верхней перекладине. В этот момент ворота упали.

Весной 2021 года в результате падений футбольных ворот пострадали девочки 9 и 10 лет в Кукморском районе и Казани.

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Ирина Плотникова