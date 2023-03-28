Благоустройство и содержание пляжей в Кировском районе Казани подешевело почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Содержание и благоустройство пляжей и места отдыха у воды в Кировском районе Казани в 2023 году обойдется в 957,4 тысячи рублей, выяснило «Реальное время». Это в 1,8 раза меньше суммы, которую городские власти готовились выделить на услугу — 1,789 миллиона рублей.



На участие в тендере, проведенном в марте, заявились 8 участников, два из которых предложили за свои услуги менее 1 миллиона рублей с разницей в 8,9 тысячи. Контракт по итогу администрация Кировского и Московского районов Казани заключила с казанским ООО «Климат+».



Согласно контракту, подрядчик должен с 10 мая по 31 августа 2023 года обеспечивать чистоту и порядок на объектах, убирать мусор, приводящий к запыленности и загрязнению воздуха, а также к ухудшению санитарного состояния и эстетичного вида территории. Работы он будет проводить на пляжах «Озеро Глубокое» и «Нижнее Заречье», а также на прибрежной территории озера Изумрудное.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Климат+» зарегистрирована в столице Татарстана в июле 2021 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основным видом ее деятельности указано производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Бенефициар и руководитель компании — Амир Нургалиев. Ее выручка от продаж за прошлый год оценивается почти в 5,5 млн рублей, чистая прибыль — в 550 тысяч.

Напомним, в Татарстане к началу купального сезона могут открыть еще 16 пляжей. На сегодняшний день их насчитывается 50 пляжей.



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Татьяна Демина