В Госдуму внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

В Госдуму внесли проект о конкретизации понятия «подложные документы или заведомо ложные сведения», которые являются основанием для отмены решения о приобретении гражданства России. Проект был внесен Законодательным собранием Калужской области.



В перечень оснований для отмены решения о приобретении гражданства России попадают: фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России.

Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. Установленный факт использования заявителем подложных документов или сообщение им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приобретении гражданства России, является основанием для его отмены, указывается в законопроекте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях в Налоговый кодекс России поправки, которые освобождают жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей от уплаты государственных пошлин за выдачу документов.

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Маргарита Головатенко