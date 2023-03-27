В Казани 31 марта стартуют Дни культуры муниципальных образований Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казань примет Дни культуры муниципальных образований Татарстана. Мероприятие пройдет с 31 марта по 24 ноября на различных площадках в рамках Года национальных культур и традиций. Главный приз — 3 миллиона рублей.

— Муниципальные районы представят свои программы, которые связаны с национальной культурой, национальными традициями. 13 площадок Казани примут гостей из муниципальных районов, — рассказал вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

31 марта Дом Дружбы народов в Казани примет Лениногорский район Татарстана. В КЦ «Чулпан» 9 апреля свою программу презентует Нурлатский район, 10 апреля — Сармановский район. В Национальной библиотеке Татарстана 11 апреля выступят представители Алькеевского района и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вход на все мероприятия бесплатный, уточнила Лейла Фазлеева. «Сегодня районам есть чем делиться, есть о чем рассказать», — сказала она.

Напомним, 2023-й в республике Годом национальных культур и традиций в ходе оглашения послания Госсовету республики в октябре прошлого года объявил раис Татарстана Рустам Минниханов. Такой выбор он объяснил важностью сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций и продолжением Года культурного наследия народов России.

В рамках Года национальных культур и традиций в Татарстане проведут более 300 мероприятий. Они делятся на несколько разделов — образование, наука, культура, люди, праздники и традиции, развитие инфраструктуры и так далее.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина