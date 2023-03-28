Казанцы высказали свое мнение о работе в отпуск

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Спокойно относятся к тому, что приходится работать во время отпуска, 28% казанцев. Однако большая часть горожан, уходя на заслуженный отдых, все равно уделяют время рабочим вопросам. Так, постоянно проверяют почтовый ящик 44% респондентов, а на звонки по работе отвечает 61% казанцев. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Работа».

Аналитики выяснили, что за последние 3 года работать во время отпуска приходилось 40% респондентам. Согласно исследованию, в топ-3 специальностей, которые чаще всего работают во время отдыха, входят юристы (66%), специалисты в сфере консалтинга (60%) и бухгалтера (54%).

Фото: pixabay.com

Представителям этих профессий во время отдыха приходилось часто консультировать заменяющих коллег и подключаться к выполнению каких-либо задач.

Многие относятся к работе во время отпуска положительно — 28% респондентов не видят ничего плохого в этом.

23 марта в результате исследования сервиса «Авито Работа» выяснилось, что 46% казанцев считают недопустимым работать во время отпуска. Еще 39% респондентов рассказали, что за последние 3 года им совершенно не приходилось прибегать к исполнению своих должностных обязанностей во время отдыха.



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Антон Гаврилов