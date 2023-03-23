Исследование: 46% казанцев не готовы работать во время отпуска

Согласно результатам исследования сервиса «Авито Работа», 46% казанцев считают, что работать из отпуска недопустимо. Вместе с этим 39% респондентов рассказали, что за последние 3 года им совершенно не приходилось прибегать к исполнению своих должностных обязанностей во время отдыха.

При этом 20% жителей столицы Татарстана в период отдыха не заглядывают в почтовый ящик и не читают рабочие чаты, а еще 14% — не отвечают на звонки. Такая стратегия поведения в основном присуща медикам.



Так, 14% российских медиков не читают сообщения на электронной почте, 25% не отвечают на звонки по работе. Не меньше приверженцев такой модели поведения на отдыхе и среди работников промышленных предприятий — тут таких 43 и 23% соответственно. Далее идут представители сферы транспорта и логистики (37%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)/Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что во время отпуска успевают отдохнуть лишь 57% россиян. 20% не могут насладиться этим временем. Еще 10% не получается расслабиться из-за хронической усталости. Кроме того, отмечалось, что 37% жителей России нередко приходится решать рабочие вопросы во время отпуска — 32% приходится иногда на них отвлекаться, 31% — не сталкиваются с такими вопросами в период отдыха.

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Антон Гаврилов