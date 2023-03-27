Казанца обвинили в виртуальных аферах при заказе доставки цветов
В Авиастроительный суд Казани направлено дело 26-летнего «хакера», обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве в этой сфере с ущербом свыше 1 млн рублей. По данным прокуратуры РТ, он уже признал вину в дистанционном обмане шести цветочных салонов и вернул деньги.
По версии следствия, обвиняемый обнаружил на сайте по продаже цветов техническую уязвимость в системе оплаты и использовал ее при виртуальных платежах за доставку цветов с января по май 2022 года. При переходе на страницу оплаты он производил некую модификацию данных, после чего цена покупки резко снижалась.
Каким образом «хакер» распоряжался полученными за бесценок букетами, в надзорном ведомстве не сообщают.
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