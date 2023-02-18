Александру Бастрыкину доложат о ходе дела из-за проживаний казанцев в ветхом доме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан в Татарстане, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба ведомства.

В программе одного из федеральных телеканалов была озвучена проблема жителей многоквартирного дома 1993 года постройки, расположенного в Кировском районе Казани. Жильцы рассказали о неудовлетворительном состоянии дома. Отмечалось, что несмотря на многочисленные жалобы граждан и ветхость дома чиновники районной администрации не принимают должных мер по разрешению проблемы.

Накануне старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий сообщил, что в республике возбудили уголовное дело по факту неудовлетворительных условий проживания в многоквартирном доме в Кировском районе Казани. Отмечалось, что о проблеме стало известно благодаря программе, показанной в эфире «Первого канала». На передачу из представителей Татарстана приехала также детский омбудсмен Ирина Волынец.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов