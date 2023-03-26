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Сборная России по футболу обыграла команду Ирака в товарищеском матче

20:02, 26.03.2023
Сборная России по футболу обыграла команду Ирака в товарищеском матче
Фото: пресс-служба сборной России по футболу

Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирака в товарищеском матче, который прошел сегодня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Среди российской команды отличились Антон Миранчук (50-я минута) и Сергей Пиняев (58). На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил Далер Кузяев.

Отметим, что Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России — ему 18 лет 4 месяца и 24 дня.

Это пятый матч сборной России с тех пор, как ФИФА в начале 2022 исключила ее из всех турниров.

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Илина Хакимова
СпортФутбол

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