ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Украинские войска обстреляли Лисичанск. ВСУ выпустили по нему несколько снарядов, сообщает «РИА Новости» с ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).



— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15:20, по населенному пункт Лисичанск, с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда), — сообщил представитель ведомства.

Отметим, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра, 155 миллиметров.

Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль цехи «Артемовского завода обработки металлов» («АЗОМ») в Артемовске, который в декабре 2022 года посещал украинский президент Владимир Зеленский.

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Илина Хакимова