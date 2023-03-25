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Казанский «Зилант» в очередной раз обыграл «ДГТУ-Лидер»

19:57, 25.03.2023
Казанский «Зилант» в очередной раз обыграл «ДГТУ-Лидер»
Фото: скриншот

Казанский гандбольный клуб «Зилант» на своей площадке обыграл «ДГТУ-Лидер» из Ростова-на-Дону. Игра завершилась со счетом 36:29.

«Зилант» лидировал в матче чемпионата России по гандболу уже по итогам первого тайма. Счет составлял 18:14 в пользу казанского клуба.

Завтра команды снова встретятся между собой. Матч пройдет в Казани в 13.00.

Фото: пресс-служба гандбольного клуба «Зилант»

Две недели назад казанская команда дважды обыгрывала ростовский клуб. В первом матче «Зилант» победил соперника со счетом 27:31, а во втором выиграл со счетом 23:29.

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан

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