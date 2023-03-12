Казанский «Зилант» вновь обыграл «ДГТУ-Лидер»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» в Ростове-На-Дону обыграл местный «ДГТУ-Лидер». Счёт по итогам матча 23:29 в пользу спортсменов из столицы Татарстана.
«Зилант» лидировать в матче чемпионата России по гандболу уже по итогам первого тайма. Счёт составлял 10:13 в пользу казанского клуба.
По итогам матча «Зилант» поднялся на 2-е место турнирной таблицы. Копилка клуба пополнилась ещё 4 очками.
Это уже вторая за последнее два дня победа «Зиланта» над «ДГТУ-Лидер». В субботу, 11 марта, матч закончился со счетом 27:31 в пользу казанского клуба.
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