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Казанский «Зилант» вновь обыграл «ДГТУ-Лидер»

20:53, 12.03.2023
Казанский «Зилант» вновь обыграл «ДГТУ-Лидер»
Фото: пресс-служба "Зиланта"

Казанский гандбольный клуб «Зилант» в Ростове-На-Дону обыграл местный «ДГТУ-Лидер». Счёт по итогам матча 23:29 в пользу спортсменов из столицы Татарстана.

«Зилант» лидировать в матче чемпионата России по гандболу уже по итогам первого тайма. Счёт составлял 10:13 в пользу казанского клуба.

По итогам матча «Зилант» поднялся на 2-е место турнирной таблицы. Копилка клуба пополнилась ещё 4 очками.

Это уже вторая за последнее два дня победа «Зиланта» над «ДГТУ-Лидер». В субботу, 11 марта, матч закончился со счетом 27:31 в пользу казанского клуба.

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Татьяна Демина
Спорт Татарстан

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