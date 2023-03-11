Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «ДГТУ-Лидер»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл «ДГТУ-Лидер» в чемпионате высшей лиги, сообщает пресс-служба «Зиланта».
Игра завершилась со счетом 27:31.
12 февраля сообщалось, что «Зилант» вновь обыграл астраханский клуб «Динамо-СШОР» в рамках чемпионата Высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 42:21.
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Антон ГавриловСпортВолейбол
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