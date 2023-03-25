Минкульт Татарстана закупит витрины для Нацмузея за 10,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство культуры Татарстана намерено выделить 10,6 млн рублей на покупку экспозиционного оборудования для Национального музея РТ. Как выяснило «Реальное время», речь идет о витринах.

Так, заказчик хочет купить 27 витрин. 20 из них должны быть горизонтальными и с бронированным стеклом. На это оборудование уйдет порядка 2,3 млн рублей.

Еще 2,2 млн рублей министерство потратит на покупку поясной витрины. За эти деньги необходимо закупить 4 экземпляра. Больше всего выделят на напольную витрину. За три единицы ведомство заплатит 6 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заказчик предупреждает, что подрядчик будет устранять недостатки за свой счет, если товар будет некачественным. Если гарантийный ремонт превышает 4 дня, то компания обязует поставить в Нацмузей аналогичный товар либо с близкими характеристиками на весь срок гарантийного ремонта.

В феврале власти Татарстана выделили 16,6 млн рублей на организацию и проведение временных выставок и культурно-образовательных мероприятий в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Как выяснило «Реальное время», на протяжении года исполнитель должен разрабатывать вместе с заказчиком концепцию выставок, а также подбирать для них экспонаты.



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Айрат Назипов