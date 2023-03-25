Минкульт Татарстана закупит витрины для Нацмузея за 10,6 млн рублей
Министерство культуры Татарстана намерено выделить 10,6 млн рублей на покупку экспозиционного оборудования для Национального музея РТ. Как выяснило «Реальное время», речь идет о витринах.
Так, заказчик хочет купить 27 витрин. 20 из них должны быть горизонтальными и с бронированным стеклом. На это оборудование уйдет порядка 2,3 млн рублей.
Еще 2,2 млн рублей министерство потратит на покупку поясной витрины. За эти деньги необходимо закупить 4 экземпляра. Больше всего выделят на напольную витрину. За три единицы ведомство заплатит 6 млн рублей.
Заказчик предупреждает, что подрядчик будет устранять недостатки за свой счет, если товар будет некачественным. Если гарантийный ремонт превышает 4 дня, то компания обязует поставить в Нацмузей аналогичный товар либо с близкими характеристиками на весь срок гарантийного ремонта.
В феврале власти Татарстана выделили 16,6 млн рублей на организацию и проведение временных выставок и культурно-образовательных мероприятий в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Как выяснило «Реальное время», на протяжении года исполнитель должен разрабатывать вместе с заказчиком концепцию выставок, а также подбирать для них экспонаты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым